Antalya'da sahillerde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
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Antalya'da sahillerde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Antalya'da sahillerde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Antalya'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 65 olarak kaydedildiği kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları tatilciler tarafından tercih edildi.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler sahil boyunca yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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