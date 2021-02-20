Son Dakika | Sahiller sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistlere kaldı

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Son dakika haberler... Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, sahillerde güneşli havanın keyfini yaşadı.

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, sahillerde güneşli havanın keyfini yaşadı.

Kentte kısıtlama dolayısıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sahillerde kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin olduğu görüldü. Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde güneşlenen çok sayıda turist, eğlenceli zaman geçirdi.

Bazı turistler ise sahil bandında yürüyüş yaptı.

Polis ekipleri, kentte kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam