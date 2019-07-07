Antalya'da sahiller doldu

Antalya'da hava sıcaklığının artmasıyla bunalan vatandaşlar sahile akın etti.

Hava sıcaklığının 36 derece, deniz suyu sıcaklığının 27 dereceyi gösterdiği Antalya'da yeri ve yabancı turistler serinleyecek alan aradı. Hafta sonunu ailesiyle birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar da sıcak hava ve artan nemle birlikte sahillere akın etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilini tercih eden vatandaşlar, ağaçların altında gölge alanda serinlemeye çalıştı.

Kaynak: DHA