Antalya'da sahili 'hortum' vurdu, 6 turist yaralandı
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Antalya'da sahili 'hortum' vurdu, 6 turist yaralandı

Antalya'da sahili 'hortum' vurdu, 6 turist yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, turizm beldesi Kundu'da çıkan hortumda 5'i kadın 1'i çocuk 6 turist hafif şekilde yaralandı.

ANTALYA'da, turizm beldesi Kundu'da çıkan hortumda 5'i kadın 1'i çocuk 6 turist hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde yer alan bir otele ait sahilde meydana geldi. Oluşan hortumda sahilde yer alan şezlonglar ve gölgeliklerin yerinden fırlamasıyla sahilde bulunan Ekaterina Kostromina, Tatiana Burunova, Larisa Bugoutdinova, Nevena Georgijev, Oksana Sorokina ve Daragana Sposic adlı 6 turist hafif şekilde yaralandı. Yaralı turistler, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kısa süreli ve etkili olan hortumun ardından sahile savrulan şezlong ve gölgelikler otel görevlileri tarafından toplandı.


Antalya'da sahili 'hortum' vurdu, 6 turist yaralandı
Antalya'da sahili 'hortum' vurdu, 6 turist yaralandı
Antalya'da sahili 'hortum' vurdu, 6 turist yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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