ANTALYA'DA SAHİLE VURAN YUNUSU VATANDAŞLAR KURTARDI - Haberler
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ANTALYA'DA SAHİLE VURAN YUNUSU VATANDAŞLAR KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde sahile vuran yunus, o sırada sahilde balık tutanlar tarafından denize geri bırakıldı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde sahile vuran yunus, o sırada sahilde balık tutanlar tarafından denize geri bırakıldı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde balık tutan İhsan Gökgöz ve arkadaşları, sahilde çırpınmakta olan yunusu gördü. Yunusun yaşadığını gören Gökgöz ve arkadaşı, denize doğru çekerek uzaklaşmasını sağladı.

Bu sırada Gökgöz'ün bir arkadaşı o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Gökgöz yunusu kuyruğundan tutarak denize doğru çekiyor, ancak gelen dalga balığı sahile tekrar atıyor. Gökgöz, yunusu tekrar kuyruğundan tutarak derin sularla buluşturuyor.

ANTALYA'DA SAHİLE VURAN YUNUSU VATANDAŞLAR KURTARDI

ANTALYA'DA SAHİLE VURAN YUNUSU VATANDAŞLAR KURTARDI

ANTALYA'DA SAHİLE VURAN YUNUSU VATANDAŞLAR KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Antalya, Turizm, Güncel, Haberler

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