Antalya'da sahile dev boru vurdu
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Antalya'da sahile dev boru vurdu

Antalya'da 200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre yüksekliğinde dev bir boru sahile vurdu.

29.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:24
Antalya'da sahile dev boru vurdu

'da 200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre yüksekliğinde dev bir boru sahile vurdu.


Antalya'nın ilçesi Mahallesi'nde sahile dev boru vurdu. 200 metre uzunluğunda ve 1,5 metre çapındaki dev plastik boru görenleri şaşkına çevirdi. İlginç manzarayla karşılaşan vatandaşlar, kendi çabalarıyla boruyu sahilden çekmeye çalıştı. Vatandaşlar konuyla ilgili yetkililere bilgi verirken borunun nereden geldi anlaşılamadı. Borunun bulunduğu yerden alınması için çalışma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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