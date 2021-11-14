ANTALYA'DA SAHİLDE YAZ MANZARALARI

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Güneşlenen ve denize giren Antalyalılar ile yabancı turistler, yazı aratmayan görüntüler oluşturdu.

Antalya'da hava sıcaklığının 24,8 ve deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçülmesinin ardından Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler, aileleriyle birlikte sahile akın etti. Çok sayıda kişinin yürüyüş yapıp güneşlendiği sahilde, yabancı turistlerin de denize girdiği dikkat çekti.