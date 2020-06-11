Antalya'da "Sahilde Sinema Var" etkinliği başladı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sahilde Sinema Var" etkinliği başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sahilde Sinema Var" etkinliği başladı. Konyaaltı ilçesindeki Beach Park Varyant Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ilk gösterimi "Bayi Toplantısı" filmiyle yapıldı. Antalyalılar sosyal mesafe kuralına uygun ve maskeli bir şekilde filmi izledi. Etkinlik kapsamında her hafta farklı bir film seyirciyle buluşacak. Kaynak: AA