Antalya'da "Sahilde Sinema Var" etkinliği başladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sahilde Sinema Var" etkinliği başladı.
11.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:24
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sahilde Sinema Var" etkinliği başladı.
Konyaaltı ilçesindeki Beach Park Varyant Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ilk gösterimi "Bayi Toplantısı" filmiyle yapıldı.
Antalyalılar sosyal mesafe kuralına uygun ve maskeli bir şekilde filmi izledi.
Etkinlik kapsamında her hafta farklı bir film seyirciyle buluşacak.
Kaynak: AA