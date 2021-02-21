Antalya'da sahil ve sokaklar boş kaldı

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar boş kaldı. Kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden Konyaaltı Sahili ise sessizliğe büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde turizm kenti Antalya'da sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri kentin ana arterlerinde ve kavşaklarda uygulama noktaları oluşturarak, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Belgesi bulunmayanlara ise idari para cezası uygulandı.

Kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler de hava sıcaklığı düşük olunca ve güneş yüzünü göstermeyince sahile gelmeyi tercih etmedi. Sahil bandında az sayıda kişi bisiklete binerken, bazıları ise yürüyüş yaptı. Sahilde ise köpekler oyun oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER