Antalya'da sahil ve koylarda temizlik Antalya'nın Finike ilçesinde, sahil ve koylarda temizlik çalışması yapıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde, sahil ve koylarda temizlik çalışması yapıldı.

Finike Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği sahil şeridinde ve koylarında temizlik çalışması başlatıldı.

Ekipler, sahil şeridi ve koylarında ambalaj atığı, cam, metal ve plastik olmak üzere 50 torba çöp topladı.

İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, gazetecilere, temizlik hizmetinin belediyelerin asli görevleri arasında olduğunu söyledi.

Sahil ve koyların bilinçsizce kirletilmesinin kabul edilemez olduğunu anlatan Geyikçi, Finike'nin bir tarım kenti olmasına rağmen, sahip olduğu kıyı şeridiyle turizm ilçesi konumunda bulunduğunu bildirdi.

İlçeyi alternatif turizmde popüler bir merkez haline getirme planları olduğunu vurgulayan Geyikçi, "Yakın gelecekte ilçemizin adını turizmle de duyurabilmesi, çok sayıda turisti ilçemizde misafir edebilmek için başta sahiller olmak üzere Finike'nin her bir noktasını temiz tutmalıyız. İlçemizin en büyük hazinesi konumundaki kıyı şeridimizi kirletmeyelim. Kirletenleri kibarca uyararak, bilinçlendirmeye çalışalım." diye konuştu.

Kaynak: AA