ANTALYA'DA SAHİL TURİSTLERE KALDI
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ANTALYA'DA SAHİL TURİSTLERE KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜLKE genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmadan muaf turistler, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde sabah erken saatlerden itibaren Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ne geldi.

ÜLKE genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmadan muaf turistler, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde sabah erken saatlerden itibaren Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ne geldi. Bazı turistler güneşlenirken, bazıları da denize girdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Antalya'da da kısıtlamalar nedeniyle sessizlik hakim. Cadde ve sokaklarda uygulama yapan polis ekipleri dışarıdaki kişilerin, sokağa çıkmak için gerekli izin belgelerini kontrol ediyor.

Kentte hava sıcaklığı 24 dereceye nem oranı yüzde 70'e ulaşınca, sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tam kapanmadan muaf turistler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelen turistler güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkarttı. Bazı turistler sıcaklığı 18 derece olan denize girerken, bazıları ise kumlara uzanarak güneşlendi. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar ise kumların üzerinde oyun oynadı.

ANTALYA'DA SAHİL TURİSTLERE KALDI
ANTALYA'DA SAHİL TURİSTLERE KALDI
ANTALYA'DA SAHİL TURİSTLERE KALDI
ANTALYA'DA SAHİL TURİSTLERE KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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