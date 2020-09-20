Antalya'da sahil temizliğinde 6 kilo atık toplandı Antalya'da, "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen çevre temizliğinde 6 kilo atık toplandı.

Antalya'da, "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen çevre temizliğinde 6 kilo atık toplandı.

Muratpaşa ilçesindeki Lara-Örnekköy sahilinde Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) öncülüğünde Muratpaşa Belediyesi, Antalya Deniz Ticaret Odası ve Akdeniz Yelken Kulübü üyelerinin destekleriyle sahil temizliği yapıldı.

Mavi bayrak ödüllü sahilde temizliğe katılanlar 6 kilo atık topladı. Toplanan atıklar Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince geri dönüşüme götürülmek üzere teslim alındı.

TURMEPA Antalya Şubesi Koordinatörü Pervin Gürbüz, ICC 2020 kapsamında yapılan temizlikte 4 kilo cam ile 2 kilo plastik atık toplandığını belirtti.

Bir plastiğin doğada çözülmesinin 450 yılı bulduğunu kaydeden Gürbüz, şunları aktardı:

"Kampanyada toplanan her atık kayıt altına alınarak tür ve kaynağına göre istatistik tutuluyor. Kampanyaya katılan ulusal ve uluslararası tüm ülkelere bir rapor halinde sunuluyor. Bu rapor sonucunda, dünya genelinde denizlerdeki kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre gösterdiği değişkenlik saptanıyor. Verilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda da alınması gereken önlemler tespit edilerek çalışmalar yürütülüyor."

Kaynak: AA