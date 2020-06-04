Antalya'da sahil sosyal mesafeli doldu
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Antalya'da sahil sosyal mesafeli doldu

Antalya'da sahil sosyal mesafeli dolduAntalya'da 1 Haziran itibariyle sahile giriş yasağının kalkmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı sahili yerli, yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

04.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:46

Antalya'da sahil sosyal mesafeli doldu

Antalya'da 1 Haziran itibariyle sahile giriş yasağının kalkmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı sahili yerli, yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Sosyal mesafe kurallarına uyup maskeleriyle sahile gelenler, bir yandan denizi izledi bir yandan da sohbet etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller, 1 Haziran itibariyle açıldı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenler, sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak oturdu. Kimilerinin denize girdiği plajda, güneşlenen ve manzarayı izleyenlerin çoğunlukta olduğu görüldü. Sahiller, 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkma yasağından dolayı yetişkinlere kaldı. Ailesiyle birlikte İran'dan gelerek Antalya'ya yerleşen Nesrin Dalgale ile Hadis Ahmadi, sahilin tadını çıkaranlar arasında yer aldı. Maskelerinin yanı sıra şapkalarıyla dikkati çeken İranlı gençler, bol bol fotoğraf çektirdi. Antalya'yı çok sevdiğini belirten Nasrin Dalgale, "Maskemizi alarak buraya geldik. Sahil çok güzel. Fakat virüs önlemlerimizi ihmal etmiyoruz" dedi. Hadis Ahmadi de "Güneş ve deniz muhteşem. Antalya bir cennet. İran'dan gelip burada yaşayan birisi olarak çok mutluyum" diye konuştu.

Antalya'nın güzel bir şehir olduğunu fakat koronavirüsten dolayı bir süre insanlara kapandığını anlatan İcaziye Çınar, "Plajların açılması bizi mutlu etti. Sosyal mesafe kurallarına uyarak denizin ve güneşin tadını çıkartıyoruz. İnsanların iç içe oturmaması ve dikkatli olması da mutluluk verici" dedi.

Arkadaşıyla sahilde dinlenmeye geldiklerini anlatan Behiye Gayretli, "Hava çok sıcak. Fakat deniz biraz soğuk. Bu nedenle denize girmiyoruz ama manzaranın ve güneşin tadını çıkartıyoruz. Sahilde maske takarak oturuyorum, fakat o güzel havanın kokusunu alamamaktan dolayı mutsuz oluyorum. Koronavirüsten dolayı bir süre daha maske ile dolaşacağız" diye konuştu.

Arkadaşıyla sahilde yürüyüş yapıp selfie çeken Damla Özçakmak da 2,5 aydır evde sıkıldığını değişiklik yapmak istediğini söyledi. Bu nedenle sahile geldiklerini anlatan Özçakmak, "Dışarı çıkmak aslında çok bir avantaj sağlamıyor. Çünkü maske takıyoruz ve bir süre daha takmaya mecburuz" dedi.

Antalya'da sahil sosyal mesafeli doldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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