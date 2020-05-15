Antalya'da sahil bandına girerek Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezası Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil bandına girerek yasağı ihlal eden 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil bandına girerek yasağı ihlal eden 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında sahil kesimlerine girişin yasaklandığı Antalya'da denetimler sürüyor. Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki falezlerden denize girildiği ihbarı alan polis ekipleri bölgeye gitti. Sahil bandındaki 6 kişiden biri ceza almamak için falezler üzerindeki ahşap terastan denize atladı. Söz konusu kişiyi için çalışma başlatıldı. Öte yandan, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Kaynak: AA