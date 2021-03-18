Antalya'da sahibini kaybeden köpek trafiği birbirine kattı
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Antalya'da sahibini kaybeden köpek trafiği birbirine kattı

18.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:24
Antalya'da sahibini kaybeden köpek trafiği birbirine kattı

Antalya'da sahibini kaybeden minik bir süs köpeği, Atatürk Bulvarı üzerinde trafiği adeta birbirine kattı.

Antalya'da sahibini kaybeden minik bir süs köpeği, Atatürk Bulvarı üzerinde trafiği adeta birbirine kattı. Renkli görüntülerin kaydedildiği olayda köpek yaklaşık 500 metre karayolunda koştu. Sürücüler ise köpeği yakalamak için peşinden gitti. Köpeğin yön değiştirmesi ile zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Antalya'da trafiğin en yoğun yaşandığı yolda minik süs köpeğini gören sürücüler önce şaşkınlık yaşadı. Köpeğin arkasına bakmadan hızla yolda gitmesi nedeni ile sürücüler köpeği arkasından takip etti. Bazı motosikletli sürücüler ise araçların önüne geçerek köpeği yakalamaya çalıştı. Köpek kendini yakalamak isteyen sürücülerden zaman zaman korkarak tersine yön değiştirse de araçların kornası ile tekrar aynı yönde koşmaya başladı. Köpeğin zaman zaman araçların arasına girmesi ile tehlikeli anlar da yaşandı. Yaklaşık 500 metre koşan köpek bir süre sonra araçların sıkıştırması ile izini kaybettirdi.

(Ertuğrul Gün - Gazi Taş/İHA)

Antalya'da sahibini kaybeden köpek trafiği birbirine kattı
Antalya'da sahibini kaybeden köpek trafiği birbirine kattı
Antalya'da sahibini kaybeden köpek trafiği birbirine kattı
Antalya'da sahibini kaybeden köpek trafiği birbirine kattı
Antalya'da sahibini kaybeden köpek trafiği birbirine kattı
Antalya'da sahibini kaybeden köpek trafiği birbirine kattı
Antalya'da sahibini kaybeden köpek trafiği birbirine kattı
Antalya'da sahibini kaybeden köpek trafiği birbirine kattı
Antalya'da sahibini kaybeden köpek trafiği birbirine kattı
Antalya'da sahibini kaybeden köpek trafiği birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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