Antalya'da "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" toplantısı Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Antalya'nın dünyanın en güvenli kenti olduğunu belirterek, "Gazipaşa'dan Kaş'a kadar her noktasında güvenli bir şekilde misafir ağırlayabileceğimizi taahhüt ediyorum.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Antalya'nın dünyanın en güvenli kenti olduğunu belirterek, "Gazipaşa'dan Kaş'a kadar her noktasında güvenli bir şekilde misafir ağırlayabileceğimizi taahhüt ediyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde İskele Meydanı tarihi Kızılkule yanındaki bir restoranda,"Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" sloganıyla gerçekleşen toplantıda turizmciler, yerel yöneticiler ve ilçedeki yabancı dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Vali Yazıcı, misafirlerin güvenli bir biçimde ağırlanması adına ne gerekiyorsa yapılacağına söyledi.

Neredeyse bütün sektörlerin turizmle kesiştiğini anlatan Yazıcı, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm bakanlıklarımız, valiliklerimizin ve sivil toplum kuruluşların özenli ve dikkatli çalışmalarıyla bu süreci en iyi yöneten ülkelerin başında geliyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Antalya bu süreçte en riski yerlerden birisiydi ancak alınan tedbirler neticesinde şu an dünyanın en güvenli kenti durumundayız. Böyle de devam etmek zorundayız. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar her noktasında güvenli bir şekilde misafir ağırlayabileceğimizi taahhüt ediyorum. Misafirlerimizin hiçbir problemi olmayacağını buradan ilan etmek istiyorum. Gönlünüz ferah, tatil merkeziniz Antalya olsun."

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise kentin güvenli imajına dikkati çekti.

Salgın sürecinin Alanya'da başarılı bir şekilde geçirildiğini aktaran Yücel, kentin kurallara göre düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin de Alanya'nın salgın döneminde vaka sayıları bakımından fark yarattığını söyledi.

Koronavirüs salgını başladığında Alanya'yı en riskli şehirler arasında görüldüğünü anlatan Şahin, "Ama tersi oldu ne mutlu ki sonuncu sırada yer aldık. Alanya'da neredeyse vaka sayısı yok denecek kadar azdı. O yüzden de 'Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent' sloganıyla yola çıktık. Sizlerinde Alanya'da mutlu ve güvenli bir şekilde yaşadığınızı düşünüyoruz. Bu duygularını ülkenizde ki hemşehrilerinizle paylaşmanızı önemsiyoruz. Biz sizlerle Alanya'da birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Sizlerden biz ekstra bir şey anlatmanızı istemiyoruz. Alanya'mızda yaşadıklarınızı anlatmanızı istiyoruz."

Toplantıya AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Tuba Vural Çokal da katıldı.

Kaynak: AA