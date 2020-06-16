Antalya'da "sağlıklı turizm" belgeli otel sayısı artıyor
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Antalya'da "sağlıklı turizm" belgeli otel sayısı artıyor

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan tesis sayısı her geçen gün artıyor.

Antalya'da
16.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:45

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan tesis sayısı her geçen gün artıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı'na dahil olan oteller arasına Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki Cornelia Diamond Golf Resort & Spa da yer aldı.

Otel, program kapsamında "konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme ve içme ünitelerinde pandemi sürecinde uygulanacak Kovid-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri"ne uygun bulunarak, sağlıklı turizm belgesi almaya hak kazandı.

Böylece Antalya'da, Kovid-19 ile mücadele sürecinde Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında sertifika verilen otel sayısı, 17'ye yükseldi.

Otelin Kalite Müdürü Erhan Özgen, yaklaşık 3 ay önce başladıkları Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Misafirlerine güvenli ve sağlıklı turizmi taahhüt ettiklerini dile getiren Özgen, misafirlerinin rahat ve güvenli tatil yapabilmeleri için tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarını uyguladıklarını kaydetti.

Özgen, "En büyük değişiklik, açık büfe ve yiyecek-içecek bölümünde oldu. Misafirlerimize girişten itibaren, hem onların hem de personelin güvenliği açısından termal kamera sistemi ile ateş kontrollerini yaparak çalışmalarımıza başlayacağız. Girişlerde temassız işlemler yapacağız ve bir çok alanda tek kullanımlık malzemeleri misafirlerimizle paylaşacağız. Misafirler tatilleri bitene kadar konforlu ve güvenli tatilin tadına varacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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