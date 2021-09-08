(Düzeltme)Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri açıldı
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(Düzeltme)Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri açıldı

(Düzeltme)Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da daha önce ikinci bir emre kadar iptal edilen sağlık çalışanlarının yıllık izinleri yeniden açıldı.

Antalya'da daha önce ikinci bir emre kadar iptal edilen sağlık çalışanlarının yıllık izinleri yeniden açıldı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca daha önce iptal edilen sağlık çalışanlarının izinlerinin açıldığı bildirildi. Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 09.08.2021 tarihli ve 2021/46 nolu kararının 2. maddesinin 'Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelden; halen yıllık izinde olanların yıllık izinlerinin (şua izni dahil) iptaline, yeni yıllık izin taleplerinin ise ikinci bir talimata kadar durdurulmasına,' iptal edilmesine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 08.09.2021 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

(İHA)

(Düzeltme)Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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