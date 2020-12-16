Antalya'da sağanaktan etkilenen çiftçilere ANTBİRLİK'ten destek
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Antalya'da sağanaktan etkilenen çiftçilere ANTBİRLİK'ten destek

16.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:59
Antalya'da sağanaktan etkilenen çiftçilere ANTBİRLİK'ten destek

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle ürünleri zarar gören pamuk üreticisine kilo başına 70 kuruş kar primi verileceğini duyurdu.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle ürünleri zarar gören pamuk üreticisine kilo başına 70 kuruş kar primi verileceğini duyurdu.

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada, kentte kuvvetli sağanak ve doludan ürünleri zarar gören çiftçilerin yaralarını sarmak için çalışma yaptıklarını bildirdi.

Kar farkı olarak ödeyecekleri 70 kuruş pirmin çiftçiye can suyu olacağını belirten Yavuz, "Çiftçimize 10 milyon liraya yakın ödeme yapacağız. Bu katkı çiftçimizin yeniden ayağa kalkması için destek olacak, üretim yeniden hızlanacak." ifadesini kullandı.

Yavuz, çiftçinin yaşadığı kötü günleri el ele atlatacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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