Sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
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Sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

23.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:11

Antalya'da sağanak nedeniyle çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.

Antalya'da sağanak nedeniyle çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgaların oluştuğu Konyaaltı Sahili'nin bir bölümünde yağmur sularıyla gelen çamur, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Bazı vatandaşlar yüksek dalgalar ve rengi kahverengiye dönen denizin bulunduğu alanda fotoğraf çektirdi.

Sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
Sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
Sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
Sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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