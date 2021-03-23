Sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
23.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:11
Antalya'da sağanak nedeniyle çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.
Antalya'da sağanak nedeniyle çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.
Şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgaların oluştuğu Konyaaltı Sahili'nin bir bölümünde yağmur sularıyla gelen çamur, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.
Bazı vatandaşlar yüksek dalgalar ve rengi kahverengiye dönen denizin bulunduğu alanda fotoğraf çektirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca