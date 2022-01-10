ANTALYA (AA) - Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı oluştu.

Kent merkezinde kısa süreli etkili olan yağmurun ardından güneşli havanın etkisiyle ortaya çıkan gökkuşağı, güzel manzara oluşturdu.

Gökyüzündeki renk cümbüşü, birçok Antalyalının ve kentteki turistlerin dikkatini çekti.

Bazı vatandaşlar, düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan renkli, kemer biçimindeki bu görüntüyü, cep telefonlarıyla kaydetti.

Gökkuşağı, bir süre sonra kayboldu.