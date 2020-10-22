Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı
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Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı

22.10.2020 10:25 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:29
Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı

ANTALYA'da kısa süreli etkili olan sağanağın ardından oluşan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.

ANTALYA'da kısa süreli etkili olan sağanağın ardından oluşan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.

Kent merkezinde sabah erken saatlerde sağanak etkili oldu. Yağmur bulutlarının bir anda dağılmasıyla güneş tekrar yüzünü gösterince, ortaya gökkuşağı çıktı. Uzun süre gökyüzünde kalan gökkuşağı, kentin birçok noktasından da izlendi. Apartmanların üzerinde son bulan gökkuşağı yaklaşık yarım saat sonra kayboldu.


Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı
Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı
Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı
Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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