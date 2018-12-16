Antalya'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi (7)

İKİNCİ DOKTOR DA KURTARILDI

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan ikinci doktor da kurtarıldı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden mahsur kalan 2 doktordan Cahit Bozyel'in ardından Mehmet Salih Aslan'a da ulaşıldığını açıkladı. Timur, iki doktorun da sağlık durumunun iyi olduğunu ve geceyi Hisarçandır'da bir evde geçirdikten sonra yarın kente getirileceğini açıkladı.