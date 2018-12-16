Antalya'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi (3)

RESTORANI SU BASTI, YOLA KAYALAR DÜŞTÜ

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün başlayan şiddetli yağmur ve rüzgar, bugün de etkili olurken, Kesmeboğazı mevkisindeki derenin taşması sonucu restoranı su bastı. Kemer- Gedelme yolu ise yamaçtan düşen kayalar ve toprak nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Kemer Belediyesi ekipleri, yolu iş makineleriyle çalışma yaparak, açtı.

Sağanak nedeniyle Ağva Deresi dolarken, akan suyun şiddeti, Kesmeboğazı mevkisinde ve Kiriş'teki Ağva Deresi'nin denizle buluştuğu noktada daha fazla hissedildi. Bölge sakinleri, Kesmeboğazı ve Kiriş'e araçlarıyla gelerek, fotoğraf ile video çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Öte yandan Ağva Deresi, 2003 yılında tamamen dolmuş ve şiddetli yağmur nedeniyle bölgede sel felaketi yaşanmıştı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),