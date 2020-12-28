Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'da gün boyunca süren sağanak sonrası yollar adeta göle döndü, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı.

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya ve batı kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıklamasının ardından, Antalya güne yağmurla başladı. Gün boyunca devam eden yağış, öğleden sonra yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesi Uncalı ile Siteler Mahallesi'nde yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde ise bir apartmanı su bastı. Finike ilçesinde de aşırı yağıştan dolayı küçük çaplı su baskınları meydana geldi.

Kentte yağış Salı günü kuvvetli olmak üzere Cuma gününe kadar sürecek.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı