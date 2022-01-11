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Antalya'da sağanak hava yolu trafiğini etkiledi

Antalya'da sağanak hava yolu trafiğini etkiledi
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da devam eden sağanaktan hava yolu trafiği etkilendi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da devam eden sağanaktan hava yolu trafiği etkilendi.

Yurt dışından Antalya'ya gelen ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya Havalimanı'na inemeyen 6 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi.

Ankara'dan Antalya'ya yapılması planlanan 2 uçuş da iptal edildi.

Yağışın hafiflemesinin ardından iniş kalkışlarda sıkıntı kalmadığı bildirildi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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