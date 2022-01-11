Antalya'da sağanak hava yolu trafiğini etkiledi
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da devam eden sağanaktan hava yolu trafiği etkilendi.
ANTALYA (AA) - Antalya'da devam eden sağanaktan hava yolu trafiği etkilendi.
Yurt dışından Antalya'ya gelen ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya Havalimanı'na inemeyen 6 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi.
Ankara'dan Antalya'ya yapılması planlanan 2 uçuş da iptal edildi.
Yağışın hafiflemesinin ardından iniş kalkışlarda sıkıntı kalmadığı bildirildi.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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