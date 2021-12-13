Antalya'da sağanak etkili oluyor - Haberler
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Antalya'da sağanak etkili oluyor

Antalya'da sağanak etkili oluyor
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da, öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

ANTALYA (AA) - Antalya'da, öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sokak ve caddelerde su birikintilerine oluştu, bazı bölgelerde trafik aksadı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre yağış etkisini sürdürecek.

Antalya'nın doğusunda bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak, yüksek ve iç kesimlerde ise yarın akşam saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Açıklamada, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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