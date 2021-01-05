Antalya'da sağanak etkili oldu (2)
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Antalya'da sağanak etkili oldu (2)

05.01.2021 16:04 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:08
Antalya'da sağanak etkili oldu (2)

CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDUMeteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da dün geceden bu yana yağış devam ediyor.

CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da dün geceden bu yana yağış devam ediyor. Yağışla birlikte kent merkezindeki birçok noktada su birikintileri oluştu. Seyir halindeki araçlar birikintilerden geçerken zaman zaman zorlanırken, yayalar ise su altında kalan kaldırımlardan geçemedi. Güzeloba Mahallesi'nde suyun gitmesi için açılan rögar kapağı ise tehlike oluşturmaması için çöp konteyneri ile kapatıldı.

Ermenek Mahallesi'nde de birçok noktada su birikintileri oluştu. İçerisinde koyunların bulunduğu bahçe su altında kaldı. Aksu ilçesinde bir vatandaş ise biriken suya sırt üstü kendisini bıraktı. Kentte son 24 saatte en yüksek yağış ise Kemer ilçesine düştü. Kemer'e 145.8, havalimanına 54.8, Aksu'ya 36.6, kent merkezine ise 29.7 kilogram yağış düştü. Kuvvetli yağışın gece saatlerinde etkisini yitirmesi, yarın da normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

Semih ERSÖZLER- Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

Antalya'da sağanak etkili oldu (2)
Antalya'da sağanak etkili oldu (2)
Antalya'da sağanak etkili oldu (2)
Antalya'da sağanak etkili oldu (2)
Antalya'da sağanak etkili oldu (2)
Antalya'da sağanak etkili oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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