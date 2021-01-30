Antalya'da sağanak etkili oldu
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Antalya'da sağanak etkili oldu

30.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:12
Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve sağanaktan dolayı sessizlik yaşanıyor.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve sağanaktan dolayı sessizlik yaşanıyor.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürdü. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanlar, şemsiye yardımıyla yağıştan korunmaya çalıştı.

Yağış ve kısıtlama nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin de sakin olduğu görüldü.

Meteoroloji yetkilileri, sağanağın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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