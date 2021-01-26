Antalya'da sağanak etkili oldu
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Antalya'da sağanak etkili oldu

26.01.2021 22:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:52
Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sağanak akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artırdı. Muratpaşa'da Eski Sanayi Sitesi çevresi ve Konyaaltı'nda Liman Mahallesi'nin bazı sokaklarında su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise geceden itibaren kentin batı kesimlerinde çok kuvvetli, il merkezi ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksama, su baskını, şiddetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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