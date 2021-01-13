Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, bazı sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi çevresinde ve Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nin bazı sokaklarında su birikintileri oluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarlar üzerine kentin çeşitli noktalarına sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca