Antalya'da sağanak etkili oldu
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Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da sağanak etkili oldu
29.05.2020 01:35 | Son Güncelleme: 29.05.2020 02:12

Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde gök gürültülü sağanak ile oluşan şimşekler geceyi aydınlattı. Bazı caddelerde yer yer su birikintileri oluştu.

Bu arada, yıldırım düşme anı görüntülendi.

Meteoroloji yetkilileri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde yer yer beklenen kuvvetli yağışların Antalya, Burdur ve Isparta'nın bazı ilçelerinde sabaha kadar sürebileceğini belirtti.

Öğleden sonra ise bu üç ilin dışında Muğla'da da sağanak beklendiği duyuruldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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