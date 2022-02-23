Antalya'da sabah karşı dolu şaşkınlığı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da sabah karşı dolu şaşkınlığı

İhlas Haber Ajansı, Ertuğrul Gün - Güncel
 - Güncelleme:

- Antalya'da sabah karşı dolu şaşkınlığı Yollardan sel akar gibi dolu aktı Antalya'da sabah karşı etkili olan şiddetli doğu yağışı şaşkınlık oluşturdu.

ANTALYA (İHA) - - Antalya'da sabah karşı dolu şaşkınlığı

Yollardan sel akar gibi dolu aktı

ANTALYA - Antalya'da sabah karşı etkili olan şiddetli doğu yağışı şaşkınlık oluşturdu.

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini sabaha karşı doluya bıraktı. Kepez ilçesinin bazı mahallelerinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Yağış ile birlikte Varsak bölgesinde yollar adeta beyaza büründü. Yağan dolu vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu. Yağmur ile birlikte yollardan sel suyu gibi akan dolu cep telefonu kamerasına yansıdı. Bazı sürücülerin ise güçlükle ilerlediği görüldü.

Antalya'da sabah karşı dolu şaşkınlığı

Antalya'da sabah karşı dolu şaşkınlığı

Antalya'da sabah karşı dolu şaşkınlığı

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Güncel

Antalya, Sel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title