Antalya'da saat hırsızlığına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı
09.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:21
Antalya'da saat hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Antalya'da saat hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, H.D'ye ait Kışla Mahallesi'ndeki iş yerinden 30 bin lira değerinde 150 saatin çalışması üzerine çalışma başlattı.
İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen M.S. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Satılan çalıntı saatlerden 75'inin bulunarak iş yeri sahibine teslim edildiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş