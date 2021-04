Antalya'da Rusya'nın 45 günlük uçuş kısıtlaması üzüntüsü

RUSYA'nın Türkiye ile arasındaki uçuşları 45 günlüğüne kısıtlaması, turizm sektöründe üzüntüyle karşılandı.

RUSYA 'nın Türkiye ile arasındaki uçuşları 45 günlüğüne kısıtlaması, turizm sektöründe üzüntüyle karşılandı. Antalya 'daki turizm yetkilileri kriz masasında konuyu görüşürken 45 günlük sürede 533 bin rezervasyonun iptali ve yaklaşık 500 milyon dolarlık kaybın yaşanacağı kaydedildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, dün akşam saatlerinde Türkiye ile Rusya arasındaki havayolu ulaşımında, 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında kısıtlamaya gidileceğini duyurdu. Turizm sektöründe lokomotif millet olan Rusların sezonun tam da hareketlendiği bu günlerde rezervasyon iptalleri, sektör temsilcileri tarafından üzüntüyle karşılandı. Kararın alındığı saatlerden bu yana sektör temsilcileri konuyu görüşmek üzere kriz masası kurdu.

Turizm kenti Antalya'daki otel genel müdürleri kararı değerlendirmek için toplantılar yaptı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, alınan kararı bir kısıtlama olarak değil, bir kapatma olarak gördüğünü söyledi. 45 gün boyunca sadece İstanbul- Moskova arası haftada iki gün çalışanlar için uçuşa izin verilmesi kararını doğru bulmadıklarını da ifade eden Yavuz, "Gerçekten bu kısıtlama çok uzun bir süre. Uçaklar boş gelip buradaki turistleri alıp gidecek. Hızlı alınan bir karar oldu. Bu kararın pandemiyle ilgili olup olmadığıyla ilgili de emin değiliz. Böyle niyeti olan 45 günlük değil, 2 haftalık periyotlar yapardı" dedi.KARAR SİYASİ, KAYIP 500 MİLYON DOLARKararın siyasi temelde alındığını ifade eden Recep Yavuz, Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu rolünü üstlenmeye çalışan Türkiye'ye karşı alınmış siyasi karar olduğunu söyledi. 45 günlük süre içerisinde 500 bine yakın rezervasyon iptali ve yaklaşık 500 milyon dolarlık kayıptan söz eden Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz şöyle konuştu: "Rusya Ukrayna arasındaki gerilimde mantıklı bir çözüm üretmek için ortaya koyduğumuz tavır nedeniyle alınan siyasi karar gibi geliyor bana. Rusya'da da pandemi durumu aynı. Rusya'da insanlar aşı dahi olmuyor. Antalya turizmi yüzde 65 oranında Rusya turizminden pay alıyor. Zaten Avrupa ile ilgili sıkıntılar gündemdeyken turizmciler Rusya'ya endekslemişti. Rusya yetkilileri ile Mısır'daki turizm yetkililerinden bir gün önce 'engeller kalktı' diye bir açıklama yapılmıştı. Bu sezon Mısır, Dubai ve Yunanistan'a yönlendirmek gibi bir niyetleri var diye hissediyorum. 500 milyon dolarlık bir kayıp yaşayacağız." Yavuz, Ukrayna ve doğu Avrupa ülkelerinden gelecek turist sayısının turizm sektörünü ayakta tutacak sayılara ulaşmayacağını da sözlerine ekledi.Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege de karar tepki gösterip siyasi temelle alındığını söyledi. Türkiye'nin pandemi renginin kırmızı olmasının bu kararın alınmasına mutlaka etki ettiğini de ifade eden Ege, "Aldığımız rezervasyonların şu an iptali değil de ertelenmesi yoluna gidilebilir. Bu tamamen bir yerde sopayla oynatma ve yönetme stratejisi olarak görüyorum. Kaybımız elbette olur. Koronayla ilgili bu aşamayı iyi yönetirsek bahane edecek bir şey bulamazlar. Siyasi bir karar olarak görüyor ve üzülüyorum. Yumuşatabileceğimizi düşünüyorum" dedi.TÜRKLER HİJYENİ, TEMİZLİĞİ SEVEN BİR HALKTIRAntalya'da yaşayan Rus Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı da kararı şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Rusların baharı bir çiçek gibi heyecanla beklediğini ifade eden Balcı, "Antalya'ya gelen turistler şehrin çiçeklerini açtırıyor. Turistler enerji getiriyor. Tatil heyecanı, mutluluk yaşanıyor. Misafirlerimizle bunları paylaşmak istiyoruz. Bu sene için çok çalıştık. Hem kendimizi hem de turistleri güvenli bir şekilde karşılamak için çalıştık. Antalya koronavirüs açısından çok güvenli. Türkler hijyeni, temizliği seven bir halktır. Oteller dahi sağlık korumaya önem veriyor" diye konuştu.'YÜKSEK SEZONUMUZ TEMMUZ- AĞUSTOS AYLARI'Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Rusya'nın sınırları kapatmasının turizm açısından olumsuz bir durum olduğunu söyledi. Rusya'nın ana kaynak pazar ve yoğun çalışma alanlarından biri olduğunu belirten Burhan Sili, "Rusya'nın gelişine istinaden birçok tesis açmış ve birçok tesis de bu ayın 20'si itibarıyla açacaktı. Şimdi bu açılışlar ertelenecek. 1 Haziran'a kadar olan dönemde biz şu anda devam eden belirli oranda Alman pazarı, Ukrayna, Polonya gibi pazarlarımız ve iç pazarla bu süreci bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Burada temel sorun tabii ki vaka sayıları, ümit ediyorum ki vaka sayılarının da azalmasıyla 1 Haziran yeni bir kapatma kararı olmaksızın, biz de vaka sayılarını azaltıp aşılamayı tamamlamamızla birlikte, kaynak pazarlarımız için de geçerli bu durum, tekrar hareketleneceğiz. Ama genel olarak baktığımızda şöyle görünüyor; bizim yüksek sezonumuz temmuz- ağustos ayları hatta haziranın ikinci yarısıyla başlayan dönem. Ümit ediyorum ki o dönemde bir aksilik olmadan her ne kadar 2019 rakamlarına ulaşamasak da 2020'nin üzerinde rakamlar oluşabileceğine inancımızı koruyoruz" dedi.'ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ'Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Rusya'dan gelen haber in tüm turizmcileri üzdüğünü vurgularken, "1 Haziran'a kadar charter uçuşlarının durmasını önermişler. Bu arada kesin bir şey de yok. Bu bir öneri benim anladığım kadarıyla Rusya'nın söyleminden. Tabii biz de şimdi tüm turizm çalışanları olarak, buna bir plan yapmak zorundayız. Açılış tarihleri genelde nisan sonunda tüm oteller açmayı planlıyordu hemen hemen. Dolayısıyla şimdi gündemi takip edip bugünkü Bakanlar Kurulu'nda alınacak kararlar da etkili olacak bizim stratejimizi belirlemek için. Ama hani iyi bir şey söylemek için maalesef hiçbir sebebimiz yok. İç pazar durumu belli değil. Avrupa, İngiltere belli dolayısıyla beklemekten ve görmekten başka yapacak hiçbir şey kalmadı. Önümüzü göremiyoruz işin Türkçesi ve özeti bu" diye konuştu.'500 MİLYON EURO KAYBETSEYDİK DE BUGÜNLERİ YAŞAMASAYDIK'Rusya'dan 500 bin dolayında satış olduğunu vurgulayan Volkan Yorulmaz, "Bu rakamlar geçen haftaya ait veriler. Geçen haftaya kadar yani hiçbir şey olmamış olsa ve devam etseydi biz bugün 600- 700 binleri konuşuyor olacaktık genel satış anlamında. Mayısın sonuna kadar da bu 1 ila 1,5 milyon paket tur olacaktı. Yani bugün 1000 euro ortalamayla hesap edersen zaten 1,5 milyon paket satılsaydı bu 1,5 milyar euro demekti. Dolayısıyla böyle bir gelir kaybından bahsediyoruz turizm adına. Şimdi ekonomik anlamda bu gelir kaybolmuşken, keşke biz bu 1,5 milyar euro kaybedene kadar 500 milyon euro kaybetseydik de mart ayında ülke olarak keşke bugünleri yaşamasaydık" ifadelerini kullandı.- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR