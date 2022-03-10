Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (6)

ANTALYA (DHA) - Ukrayna dışişleri bakanlarının bir araya geldiği üçlü zirvenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın açıklamasında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, toplantı öncesinde, salonda Bakan Lavrov'a soru soracak gazeteciler ve kurumlarıyla ilgili bilgi aldı. Lavrov'un basın toplantısında moderatörlüğü Zaharova üstlendi. Rus bakan salona girmeden önce de korumaları, oturacağı masanın örtüsünü kaldırarak altını kontrol etti.

Görüşmeyi Türk tarafının davetiyle ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmede getirdiği teklif üzerine kabul ettiklerini belirten Lavrov, "Bugün Ukrayna krizinin temelinde olan bütün konuları ele almaya her zaman hazırız. Şu an Türkiye'de yaptığımız görüşmeler faydalı olmalı ama bizim aslında Beyaz Rusya topraklarında yürüttüğümüz görüşmelerimiz var ve ana görüşme platformu orası. Görevlendirilen heyetler Beyaz Rusya'daki görüşmeleri devam ettirecekler" dedi.

"Başkan Putin reddetmiyor, Zelenski ile buluşabilir. Ama bu olmadan önce belirli hazırlıkların yapılması şart. Sayın Putin hiçbir temastan kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Sayın Kuleba ile bugün görüştük. Önerilerimiz Ukrayna tarafına ulaştı, spesifik yanıt vermeye söz verdiler. Bundan bir katma değer, faydalı netice çıkacaksa tamam bir görüşme yaparız. Fakat Ukrayna'daki darbeden sonra daha çok görüşme için görüşme, imitasyon görüşmeler, kameralara, televizyona çıkmak için görüşme yapıyorlar. Paris'te alınan bütün kararlar Kiev tarafından uygulanmadı. Bir problemin özünde, çözümü için illaki görüşmek gerekmiyor. Alınan kararlar var, yasal çerçeve var. Elbette Zelenski ile görüşürler Sayın Devlet Başkanımız ama bunun hazırlıklarının yapılması gerekiyor."