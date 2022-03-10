Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (4)

ANTALYA (DHA) - KULEBA: GELİŞ AMACIM İNSANI KORİDORLAR VE ATEŞKESTİ

Antalya'daki üçlü barış zirvesi sonunda basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, önce İngilizce ardından ise Ukraynaca konuştu. Görüşmenin kolay olmadığını belirten Kuleba, "Kolay değildi ve bu teması kolaylaştırmayı başardım. Rusya'nın saldırılarının ardından ilk temas oldu ve bu teması Türkiye Cumhuriyeti başardı. Kolay ve zor bir görüşme oldu. Neden kolaydı? Sayın Bakan Lavrov geleneksel anlatılarını sürdürdü. Zordu, çünkü ben de elimden gelenin en iyisini yaptım. Diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım. İnsani bir trajedi yaşanıyor işgal altında olan kentlerde ve cephelerde. Bu trajediyi sonlandırmak için diplomatik yolları aramak konusunda en iyisini yaptım" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna'nın silahsızlaştırılması başta olmak üzere bazı kırmızı çizgilerden söz ettiğinin hatırlatılması üzerine Kuleba, "Çok detaylara inmeden öz şekilde konuştuk. Çok açık bir şekilde kendisine şöyle söyledim; 'bence dışişleri bakanları her konuda güçlerini bir araya getirerek gerekli çözümleri arayabilirler. Fakat kendisinin farklı bir bakış açısı var. Toplantıda çok basit öneride bulundum. Hepimizin akıllı telefonları var. Muhtemelen Sayın Lavrov'un son model Iphone'si vardır. O başka bir hikaye. Ben şu anda kendi yetkililerimi arayabilirim. Devlet başkanımı, genelkurmay başkanımı. Yüzde 100 garanti alabilirim ve bir söz alabilirim. Peki siz yapabilir misiniz?' diye sordum ancak kendisi cevap vermedi. Ben çözüm için geldim, Lavrov ise dinlemeye gelmiş. Ben insani koridor için her türlü aramayı buradan yapabilirim" ifadelerini kullandı.