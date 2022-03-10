Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (3)
Demirören Haber Ajansı - Mehmet Çınar - Güncel
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ÇAVUŞOĞLU: TEMENNİMİZ BARIŞIN TESİS EDİLMESİAntalya'da 1,5 saat süren üçlü görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
ANTALYA (DHA) - ÇAVUŞOĞLU: TEMENNİMİZ BARIŞIN TESİS EDİLMESİ
Antalya'da 1,5 saat süren üçlü görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, mesajında, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.