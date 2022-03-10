Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (3) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (3)

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Çınar - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (3)

ÇAVUŞOĞLU: TEMENNİMİZ BARIŞIN TESİS EDİLMESİAntalya'da 1,5 saat süren üçlü görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

ANTALYA (DHA) - ÇAVUŞOĞLU: TEMENNİMİZ BARIŞIN TESİS EDİLMESİ

Antalya'da 1,5 saat süren üçlü görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, mesajında, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.


Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (3)

Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (3)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Rusya, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title