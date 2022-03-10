Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (5)

ANTALYA (DHA) - 'BARIŞ İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ'

Antalya'daki Rusya- Ukrayna barış zirvesinin ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Ukrayna'da akan gözyaşının durdurulması için çaba sarf ediyoruz. Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu tür savaşların galibinin olmayacağının bilincindeyiz. Kaybedenin en başta masum siviller olduğunu vurguluyoruz. Bundan bölge ülkeleri başta olmak üzere herkes zarar gördü ve görür" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında tarafsızlık dahil birçok müzakere edilen konu olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması da masada. Böyle bir durumda Ukrayna'nın bazı ülkelerin garantör olarak burada olmasını istediğini biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'dir. Bugün ikili yaptığımız görüşmede de mevkidaşım bunu teyit etmiştir" dedi.