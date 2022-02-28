Rusya Federasyonu'nun Antalya Başkonsolosluğu önünde "sessiz" protesto

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaşayan 2 Ukraynalı, Rusya'nın ülkelerine saldırısını Rusya Federasyonu'nun Antalya Başkonsolosluğu önünde, ellerinde bulunan pankart ve bayraklarla bekleyerek protesto etti.

Kılınçaslan Mahallesi'ndeki Rusya Federasyonu'nun Antalya Başkonsolosluğu önüne gelen Ukraynalı 2 kişi, üzerinde "savaşa hayır" yazan pankart ile Türkiye ve Ukrayna bayrakları taşıdı.

Sessiz bir şekilde konsolosluk önünde bekleyen Ukraynalılara çevreden geçen vatandaşlar da zaman zaman destek verdi.

Öte yandan, güvenlik tedbirleri kapsamında başkonsolosluk binası çevresi polis ekiplerince demir bariyerlerle kapatıldı.

Bina girişinden görülen bazı ağaçlara ve bariyer dışında kalan bankların demirlerine Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan kurdeleler bağlandığı görüldü.

Ukraynalı 2 kişinin başkonsolosluk önünde sessiz bekleyişleri devam ediyor.