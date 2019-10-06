Antalya'da Rus turist denizde boğuldu

06.10.2019 21:40

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist, denizde boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Evrenseki Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan 67 yaşındaki Rus turist Vladimir Mukhin, yüzmek için otel plajında denize girdi.

Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan Rus turist, çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartıldı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mukhin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Rus turistin cenazesi, Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA