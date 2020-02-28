28.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:11

Antalya'da Rus Konsolosluğu'na olağanüstü önlem

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından Antalya'daki Rus Konsolosluğu önünde olağanüstü güvenlik önlemi alındı. Konsolosluk binasının çevresi polis barikatıyla çevrildi, bölgeye panzer ve akrepler yerleştirildi.

Türkiye'yi yasa boğan, Suriye'nin İdlib kentindeki hava saldırısında 33 askerin şehit olduğu haberinin ardından, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. Olayı protestolara karşı polis ve askerin sorumluluk bölgesinde yer alan konsolosluklar önünde olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı.

Muratpaşa İlçesi'ndeki Karaalioğlu Parkı içerisinde yer alan Rusya'nın Antalya Konsolosluğu önünde sabahın erken saatlerinde önlem alan polis, çevreyi barikatla kapattı. Çevik Kuvvet, Özel Harekat, Terör ve İstihbarat şubelerinin ekipleri, panzer ve akreplerle konsolosluk önünde beklemeye başladı. Parkın bir bölümünü de demir çitlerle ayıran polis, bölgeye giriş- çıkış yapanları tek tek inceliyor ve üst aramasından geçiriyor.

Rus Konsolosluğu önünde herhangi bir kalabalık toplanmazken, polisin tedbirli bekleyişi sürüyor.

Kaynak: DHA

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