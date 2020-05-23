Antalya'da ruhsatsız silah ticareti operasyonu Antalya'da ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Antalya'da ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin organize şekilde ruhsatsız silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, H.Ş, S.M. ve M.K'nin depolarına operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 tabanca, çok sayıda şarjör, 11 tabanca mermisi, av tüfeği, 2 av fişeği ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA