Antalya'da Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi
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Antalya'da Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi

13.11.2020 20:31 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:35
Antalya'da Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi. Sikkeleri satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manavgat ilçesinde bazı kişilerin tarihi eser satmaya çalıştığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada N.Y., M.E., F.Y. ve Y.B.'nin Alanya'dan Manavgat'a tarihi eser getireceği belirlendi. Alanya'dan yola çıkan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Side Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna giriş yaptı. Jandarma otomobili durdurup, arama yaptı. Aramada, otomobilin torpido gözünde, Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, sikkelerin orijinal ve tarihi eser niteliğinde olduğu belirlendi.Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan N.Y., M.E., F.Y. ve Y.B., sulh ceza hakimi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Antalya'da Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi
Antalya'da Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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