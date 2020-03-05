Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü
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Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

05.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:00
Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Y.İ, ilçesi Tuzcular Mahallesi'ndeki restoranda "yan bakma" meselesinden ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Selçuk, yanındakilerle Y.İ'yi darbetti. Y.İ. bıçakla Selçuk'u karın boşluğundan yaraladı.

112 Acil Servis ekibince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Selçuk, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


Kendi imkanlarıyla özel hastaneye giden Y.İ'nin vücudunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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