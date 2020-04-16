Antalya’da restoran, pastane ve büfeler açıldı Turizmin başkenti Antalya, Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında 21 Mart'tan bu yana kapalı tutulan içkili ve içkisiz restoran ve lokantalarla pastane, büfe ve tekel bayilerinin bundan böyle saat 07: 00-22: 00 saatleri arasında açık tutulması kararlaştırıldı.

Turizmin başkenti Antalya, Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında 21 Mart'tan bu yana kapalı tutulan içkili ve içkisiz restoran ve lokantalarla pastane, büfe ve tekel bayilerinin bundan böyle saat 07: 00-22: 00 saatleri arasında açık tutulması kararlaştırıldı. Kaynak: Dunya.com