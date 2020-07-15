Antalya'da "Radikal Bir Terör Örgütü'nün Anatomisi: FETÖ" paneli Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Radikal Bir Terör Örgütü'nün Anatomisi: FETÖ" paneli düzenlendi.

Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Radikal Bir Terör Örgütü'nün Anatomisi: FETÖ" paneli düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suat Kolukırık'ın koordinasyonunda, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı ve Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (TÜRPAV) işbirliğiyle yapılan panel internet ortamında gerçekleştirildi.

"Radikal Bir Terör Örgütü'nün Anatomisi: FETÖ" paneline, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinden öğretim görevlisi Sinan Demirtürk katıldı.

Akdeniz Üniversitesinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan panelde konuşan Prof. Dr. Kolukırık, FETÖ'yü analiz ettiklerini, toplumu başka tarafa nasıl götürdüğünü değerlendirdiklerini söyledi.

Din üzerinden bir yapının nasıl terörize edildiğini konuştuklarını vurgulayan Kolukırık, şunları kaydetti:

"Nasıl paralel devlet ürettiğini, eğitim kurumlarını kullanarak toplumun finansal yapısının, sosyal sistemin, toplumun örümcek ağı içine nasıl alındığını analiz ettik. FETÖ, toplumda güvene ve bireyler arası ilişkilere zarar verdi. Tarikat, din algısını yerle bir etti. 15 Temmuz ruhunun korunması, emperyal oyunlara karşı daha dikkatli olunması gerekiyor. Türkiye'de sivil yapılar devletleşmeyi seviyor. Türk devlet geleneğinde, devlete dahil olmak vardır ama müdahil olmak yoktur. Bütün sivil toplum kuruluşları ve dini gruplar kendi alanları içerisinde kalmalıdır."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener ise FETÖ tehlikesinin henüz geçmediğini, her an teyakkuzda olmak gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA