PTT soygunu
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PTT soygunu

30.09.2020 19:35 | Son Güncelleme: 30.09.2020 19:48

Antalya'da kargo gönderme bahanesiyle elindeki kutuyla PTT şubesine giren bir kişi, kutudan çıkardığı ekmek bıçağıyla kadın çalışanı tehdit edip kasadaki yaklaşık 5 bin lirayı alarak kaçtı.

Antalya'da kargo gönderme bahanesiyle elindeki kutuyla PTT şubesine giren bir kişi, kutudan çıkardığı ekmek bıçağıyla kadın çalışanı tehdit edip kasadaki yaklaşık 5 bin lirayı alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi'ndeki Habibler PTT şubesine giren bir kişi, PTT çalışanı Serpil Büyük'ü "Bankaya borcum var, zaten cezaevine gireceğim." diyerek tehdit ettiği öne sürüldü.

Şüphelinin kasadaki paraları alarak kaçtığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şubedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin yaya olarak kaçtığını tespit etti.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

PTT soygunu
PTT soygunu
PTT soygunu
PTT soygunu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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