Antalya'da projeye dahil edilen 100 bin çocuk yüzme öğrendi
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Antalya'da projeye dahil edilen 100 bin çocuk yüzme öğrendi

Antalya'da projeye dahil edilen 100 bin çocuk yüzme öğrendi
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Antalya'da "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesiyle 100 bin çocuk yüzme öğrendi.

Antalya'da "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesiyle 100 bin çocuk yüzme öğrendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu projeye Antalya'da devam ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca ülke genelinde bu yıl içinde en az 1 milyon kişiye yüzme öğretilmesi hedefiyle yola çıkılan "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi kapsamında Antalya'daki açık, kapalı havuzların yanı sıra deniz, portatif havuzlarda devam eden yüzme kurslarına çocukların ilgisi artıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, kentte projeye gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Eğitimlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında sürdüğünü aktaran Gürhan, şunları kaydetti:

"Antalya'nın bazı ilçelerine 9 portatif havuz kurduk. 1 metre 20 santimetre derinliğindeki havuzlarda antrenör ve cankurtaran mevcut. Hijyenik olan bu havuzlardan saat başı numune alınıyor. Şimdiye kadar projeden 100 bin çocuk faydalandı. Biz il müdürlüğümüz olarak 2021 yılı için 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projemizde 100 bin hedef belirlemiştik. 'Yüzme öğreteceğiz' sözümüzü pandemiye rağmen gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Amacımız yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretmek. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının havuzları, özel spor tesisleri, büyük sitelerin havuzlarını da kullanıyoruz. Ayrıca birçok ilçede denizde de yüzme öğretiyoruz."

Antalya'da projeye dahil edilen 100 bin çocuk yüzme öğrendi
Antalya'da projeye dahil edilen 100 bin çocuk yüzme öğrendi
Antalya'da projeye dahil edilen 100 bin çocuk yüzme öğrendi
Antalya'da projeye dahil edilen 100 bin çocuk yüzme öğrendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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