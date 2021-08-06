Antalya'da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu

Antalya'da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da pompalı tüfekli ve kar maskeli 2 şahıs, geldikleri kuyumcudaki 3 kişiyi etkisiz hale getirerek tezgahtaki imitasyon olduğu iddia edilen 60'a yakın bileziği alıp kayıplara karıştı.

Antalya'da pompalı tüfekli ve kar maskeli 2 şahıs, geldikleri kuyumcudaki 3 kişiyi etkisiz hale getirerek tezgahtaki imitasyon olduğu iddia edilen 60'a yakın bileziği alıp kayıplara karıştı.

Olay, Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında motosikletle pompalı tüfekli kar maskeli 2 şahıs, Sadık Ekin'e ait kuyumcuya geldi. Sadık Ekin'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyi kuyumcu içerisinde etkisiz hale getiren şahıslar, tezgahta bulunan ve imitasyon olduğu iddia edilen 60'a yakın bileziği alarak kayıplara karıştı. Polis, olay sonrası kaçan 2 şahsı arıyor. - ANTALYA

Antalya'da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu
Antalya'da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu
Antalya'da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
Manavgat'taki yangını 12 yaşındaki bir çocuğun çıkardığı ortaya çıktı
Manavgat'taki yangını 12 yaşındaki bir çocuğun çıkardığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ümit Dündar Meral Akşener Mustafa Varank
Magazin Onur Akay Aleyna Tilki Süreyya Yalçın İbrahim Tatlıses
Spor Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Valentin Rosier Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 18:35:38. #1.15#

title